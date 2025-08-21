https://1prime.ru/20250821/mishustin-861039297.html

Путин держит на контроле восстановление новых регионов, заявил Мишустин

КАЗАНЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в постоянном режиме держит на контроле восстановление новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Я знаю, как к этому относится президент. Он занимается в буквальном смысле слова в постоянном режиме контролем как восстанавливаются новые регионы РФ. Я сам был поражен, видя, как за 2,5 года все преобразилось", - сказал Мишустин во время посещения выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани.

