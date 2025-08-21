https://1prime.ru/20250821/mishustin-861044113.html

Правительство направит максимальные средства на модернизацию ЖКХ в регионах

КАЗАНЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ будет направлять максимальные средства на модернизацию ЖКХ в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в Казани посетил выставку форума "Развитие малых городов и исторических поселений". "Модернизация ЖКХ - это важнейшее направление. Правительство делает все возможное. Вы знаете, президент уже сколько раз нас собирал. Мы максимальные средства - инфраструктурно-бюджетные кредиты, возможности грантов, конечно, регионы здесь помогают, - будем направлять на ремонт", - сказал Мишустин.

