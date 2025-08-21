Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика Молдавии обречена на регресс, заявил экс-премьер Филат - 21.08.2025
https://1prime.ru/20250821/moldaviya-861033441.html
Экономика Молдавии обречена на регресс, заявил экс-премьер Филат
2025-08-21T11:03+0300
2025-08-21T11:05+0300
экономика
молдавия
КИШИНЕВ, 21 авг - ПРАЙМ. Последние 10 лет экономика Молдавии рухнула на фоне провалов во всех областях промышленности и отсутствия инвестиций, утверждает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "После 2014 года последовал беспрецедентный десятилетний период стагнации. График ясно показывает: небольшие подъёмы в отдельные годы были полностью нивелированы драматическими падениями в последующие годы. В целом за десять лет — практически ноль роста инвестиций. Экономика, которая не инвестирует, обречена на регресс", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, стагнация привела к ликвидации тысяч предприятий, закрытию промышленных и сельскохозяйственных производств, потере десятков тысяч рабочих мест. Филат отметил, что импорт взлетел, а Молдавия — когда-то обладавшая пищевой промышленностью, способной обеспечивать внутренний рынок и экспорт — превратилась в жадного потребителя импортных продуктов питания. "Не имея способности управлять страной, партия "Действие и солидарность" манипулирует примитивными цифрами, выдернутыми из презентаций и выдаваемыми за успехи. Страна без внутренних инвестиций не может иметь промышленность, не может иметь конкурентоспособный экспорт, не может создавать рабочие места и, в конечном итоге, не может обеспечивать экономический рост", - подчеркивает Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
молдавия
молдавия
Экономика, МОЛДАВИЯ
11:03 21.08.2025 (обновлено: 11:05 21.08.2025)
 
Экономика Молдавии обречена на регресс, заявил экс-премьер Филат

Экс-премьер Филат: экономика Молдавии рухнула на фоне провалов во всех областях

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 21 авг - ПРАЙМ. Последние 10 лет экономика Молдавии рухнула на фоне провалов во всех областях промышленности и отсутствия инвестиций, утверждает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"После 2014 года последовал беспрецедентный десятилетний период стагнации. График ясно показывает: небольшие подъёмы в отдельные годы были полностью нивелированы драматическими падениями в последующие годы. В целом за десять лет — практически ноль роста инвестиций. Экономика, которая не инвестирует, обречена на регресс", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, стагнация привела к ликвидации тысяч предприятий, закрытию промышленных и сельскохозяйственных производств, потере десятков тысяч рабочих мест. Филат отметил, что импорт взлетел, а Молдавия — когда-то обладавшая пищевой промышленностью, способной обеспечивать внутренний рынок и экспорт — превратилась в жадного потребителя импортных продуктов питания.
"Не имея способности управлять страной, партия "Действие и солидарность" манипулирует примитивными цифрами, выдернутыми из презентаций и выдаваемыми за успехи. Страна без внутренних инвестиций не может иметь промышленность, не может иметь конкурентоспособный экспорт, не может создавать рабочие места и, в конечном итоге, не может обеспечивать экономический рост", - подчеркивает Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
ЭкономикаМОЛДАВИЯ
 
 
