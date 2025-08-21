https://1prime.ru/20250821/moldaviya-861033441.html

Экономика Молдавии обречена на регресс, заявил экс-премьер Филат

экономика

молдавия

КИШИНЕВ, 21 авг - ПРАЙМ. Последние 10 лет экономика Молдавии рухнула на фоне провалов во всех областях промышленности и отсутствия инвестиций, утверждает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "После 2014 года последовал беспрецедентный десятилетний период стагнации. График ясно показывает: небольшие подъёмы в отдельные годы были полностью нивелированы драматическими падениями в последующие годы. В целом за десять лет — практически ноль роста инвестиций. Экономика, которая не инвестирует, обречена на регресс", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, стагнация привела к ликвидации тысяч предприятий, закрытию промышленных и сельскохозяйственных производств, потере десятков тысяч рабочих мест. Филат отметил, что импорт взлетел, а Молдавия — когда-то обладавшая пищевой промышленностью, способной обеспечивать внутренний рынок и экспорт — превратилась в жадного потребителя импортных продуктов питания. "Не имея способности управлять страной, партия "Действие и солидарность" манипулирует примитивными цифрами, выдернутыми из презентаций и выдаваемыми за успехи. Страна без внутренних инвестиций не может иметь промышленность, не может иметь конкурентоспособный экспорт, не может создавать рабочие места и, в конечном итоге, не может обеспечивать экономический рост", - подчеркивает Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

молдавия

