Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

2025-08-21T16:56+0300

2025-08-21T16:56+0300

2025-08-21T16:59+0300

экономика

мосбиржа

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов четверга усилил снижение и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.56 мск падал на 1,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 901,44 пункта. Минутами ранее он опускался до 2899,02 пункта.

