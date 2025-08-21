https://1prime.ru/20250821/moshenniki-861019857.html

Мошенники начали рассылать IP-архивы от имени взломанных пользователей

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать новую схему с рассылкой вредоносных ZIP-архивов от имени взломанных пользователей, сообщили РИА Новости в "Почта банке". "Мошенники начали использовать новую схему - рассылать заражённые архивы от имени взломанных аккаунтов. "Почта банк" рекомендует не открывать подозрительные вложения... После открытия таких файлов вирус распространяется дальше по цепочке контрагентов", - говорится в сообщении. Также эксперты банка предупреждают, что в августе часто встречается схема с "бесплатными" путевками для пенсионеров. Мошенники представляются сотрудниками госструктур, запрашивают паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт или коды из смс, а иногда требуют оплатить "страховой взнос" или дорогу. Настоящие льготы оформляются только лично через органы соцзащиты, напоминают в банке. "С 1 августа вступили в силу поправки, позволяющие отказаться от массовых смс-рассылок через оператора связи. Мошенники могут использовать это как предлог, предлагая "помочь" и запрашивая конфиденциальные данные. В таких случаях необходимо прерывать разговор и самостоятельно связываться с оператором", - также говорится в сообщении. Рекомендуется соблюдать правила информационной безопасности и не передавать личные данные посторонним лицам.

