Мошенники начали арендовать аккаунты россиян в мессенджере Max

Мошенники начали арендовать аккаунты россиян в мессенджере Max

2025-08-21T09:04+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать аккаунты россиян в мессенджере Max в своих схемах, за аренду предлагают вознаграждение до 15 долларов, таких случаев пока мало и они быстро пресекаются, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Развитие сообщества Max закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими колл-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей", - говорится в сообщении. Аккаунты передаются россиянами во временное пользование за 10–15 долларов. Чаще всего их сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным. Пока такие случаи носят единичный характер, уточнили в ведомстве. Для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, в случае с Max все происходит быстрее, подчеркнули в МВД. "Хотя схемы преступников схожи, политики платформ в отношении нарушений принципиально отличаются. С администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются", - говорится в релизе.

