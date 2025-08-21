https://1prime.ru/20250821/nbki-861033771.html

Средний лимит по выданной кредитной карте упал в июле

Средний лимит по выданной кредитной карте упал в июле - 21.08.2025, ПРАЙМ

Средний лимит по выданной кредитной карте упал в июле

Средний размер лимитов по новым выданным клиентам банков России кредитным картам в июле составил 103,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T11:15+0300

2025-08-21T11:15+0300

2025-08-21T11:15+0300

экономика

финансы

россия

москва

санкт-петербург

московская область

нбки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859869891_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_0daa0127b42c39ea6cfaa29e8c396d19.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным клиентам банков России кредитным картам в июле составил 103,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В июле средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 103,9 тысячи рублей. По сравнению с предшествовавшим месяцем показатель увеличился на 1,8% (в июне было 102,1 тысячи рублей). "При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по выданным кредиткам в июле 2025 года, напротив, сократился - на 11,7% (в июле 2024 года – 117,7 тысячи рублей)", - сообщается также в релизе. Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам был отмечен в Москве (142,7 тысячи рублей), Московской области (122,2 тысячи), Санкт-Петербурге (121,5 тысячи), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (113,7 тысячи) и Нижегородской (104,8 тысячи рублей) областях. Наиболее существенный рост среднего размера лимитов продемонстрировали Нижегородская область (+5,1%), Красноярский край (+4,6%), а также Кемеровская (+3,5%), Ростовская (+3,2%) и Саратовская (+2,9%) области. При этом средний размер карточных лимитов, напротив, сократился в Башкирии (-2,8%) и Пермском крае (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год вырос на 0,4% и 1,4% соответственно. В условиях стабилизации выдачи новых кредитных карт в текущем году, после непрерывного снижения показателя во второй половине прошлого года, наблюдается по крайней мере умеренный рост среднего размера лимитов по выданным кредитным картам месяц к месяцу второй месяц подряд, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - заключил Волков.

https://1prime.ru/20250527/avtokredit-857953802.html

москва

санкт-петербург

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва, санкт-петербург, московская область, нбки