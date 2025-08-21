Средний лимит по выданной кредитной карте упал в июле

https://1prime.ru/20250821/nbki-861033771.html
2025-08-21T11:15+0300
2025-08-21T11:15+0300
2025-08-21T11:15+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным клиентам банков России кредитным картам в июле составил 103,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В июле средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 103,9 тысячи рублей. По сравнению с предшествовавшим месяцем показатель увеличился на 1,8% (в июне было 102,1 тысячи рублей). "При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по выданным кредиткам в июле 2025 года, напротив, сократился - на 11,7% (в июле 2024 года – 117,7 тысячи рублей)", - сообщается также в релизе. Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам был отмечен в Москве (142,7 тысячи рублей), Московской области (122,2 тысячи), Санкт-Петербурге (121,5 тысячи), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (113,7 тысячи) и Нижегородской (104,8 тысячи рублей) областях. Наиболее существенный рост среднего размера лимитов продемонстрировали Нижегородская область (+5,1%), Красноярский край (+4,6%), а также Кемеровская (+3,5%), Ростовская (+3,2%) и Саратовская (+2,9%) области. При этом средний размер карточных лимитов, напротив, сократился в Башкирии (-2,8%) и Пермском крае (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год вырос на 0,4% и 1,4% соответственно. В условиях стабилизации выдачи новых кредитных карт в текущем году, после непрерывного снижения показателя во второй половине прошлого года, наблюдается по крайней мере умеренный рост среднего размера лимитов по выданным кредитным картам месяц к месяцу второй месяц подряд, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - заключил Волков.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным клиентам банков России кредитным картам в июле составил 103,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В июле средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 103,9 тысячи рублей. По сравнению с предшествовавшим месяцем показатель увеличился на 1,8% (в июне было 102,1 тысячи рублей).
"При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по выданным кредиткам в июле 2025 года, напротив, сократился - на 11,7% (в июле 2024 года – 117,7 тысячи рублей)", - сообщается также в релизе.
Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам был отмечен в Москве (142,7 тысячи рублей), Московской области (122,2 тысячи), Санкт-Петербурге (121,5 тысячи), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (113,7 тысячи) и Нижегородской (104,8 тысячи рублей) областях.
Наиболее существенный рост среднего размера лимитов продемонстрировали Нижегородская область (+5,1%), Красноярский край (+4,6%), а также Кемеровская (+3,5%), Ростовская (+3,2%) и Саратовская (+2,9%) области.
При этом средний размер карточных лимитов, напротив, сократился в Башкирии (-2,8%) и Пермском крае (-0,6%).
В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год вырос на 0,4% и 1,4% соответственно.
В условиях стабилизации выдачи новых кредитных карт в текущем году, после непрерывного снижения показателя во второй половине прошлого года, наблюдается по крайней мере умеренный рост среднего размера лимитов по выданным кредитным картам месяц к месяцу второй месяц подряд, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
"Стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - заключил Волков.
