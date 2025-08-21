https://1prime.ru/20250821/oak-861024135.html
ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
2025-08-21T08:59+0300
2025-08-21T08:59+0300
2025-08-21T08:59+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила ОАК в своем Telegram-канале. " ОАК передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ", - говорится в сообщении. В "Ростехе" отметили, что в этом году уже было передано несколько партий истребителей Су-35С, на стадии производства находятся новые самолеты для следующих поставок. "Су-35С - один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность" большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.
