Египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено"

2025-08-21T06:02+0300

КАИР, 21 авг – ПРАЙМ. Египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено" по примеру других стран, поскольку гостиничный сектор наладил механизмы по утилизации пищевых отходов, рассказал РИА Новости член совета ассоциации отелей Египта Рами Фаиз. Ранее турецкие власти призвали отказаться от "турецкого завтрака" в ресторанах и шведских столов в отелях на фоне роста количества пищевых отходов. К примеру, руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что гости склонны набирать больше, чем могут съесть. "Идея отказаться от системы пансионов с полноценными завтраками и ужинами для гостей отелей, как это обсуждается в других странах, отрицательно скажется не только на рейтинге гостиниц и продажах, но и на всей туристической отрасли ", - сказал он. По словам собеседника агентства, египетский гостиничный сектор борется с проблемой излишних пищевых отходов и уже отладил механизмы по их утилизации, при этом подобные меры не мешают обеспечивать высокий уровень обслуживания туристов. "Отели передают еду в государственный продовольственный банк, а также занимаются ее переработкой… Ценообразование на гостиничные номера и проживание связано с предлагаемой туристам программой. Отели работают над оптимизацией использования ресурсов, чтобы не допустить проблем с пищевыми отходами и в то же время предоставить отдыхающим хорошее обслуживание", - добавил он. В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года. В январе премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Страна рассчитывает к 2028 году довести число иностранных туристов до 30 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.

