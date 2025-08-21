https://1prime.ru/20250821/otnosheniya-861038573.html
СМИ объяснили улучшение отношений Китая и Индии
СМИ объяснили улучшение отношений Китая и Индии
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Налаживание отношений Китая и Индии, испорченных приграничным столкновением в 2020 году, не связано с ухудшением экономических связей между США и Индией, пишет китайская газета China Daily. Глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Нью-Дели на этой неделе заявил, что перед отношениями Китая и Индии открывается важная возможность для улучшения и роста. "Хотя некоторые связывают улучшение связей между Китаем и Индией с недавним давлением США на Индию по торговым вопросам, следует отметить, что соседи начали налаживать отношения, которые были напряжены после приграничного столкновения в 2020 году, задолго до того, как ухудшились экономические отношения между США и Индией. Встреча лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года была воспринята как поворотный момент в улучшении двусторонних отношений", - отмечает China Daily. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить некий штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу, при этом американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. В статье China Daily подчеркивается, что "улучшение китайско-индийских отношений не следует рассматривать просто как результат давления со стороны США в виде пошлин, а как осознанный выбор, сделанный во благо двух стран".
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Налаживание отношений Китая и Индии, испорченных приграничным столкновением в 2020 году, не связано с ухудшением экономических связей между США и Индией, пишет китайская газета China Daily.
Глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Нью-Дели на этой неделе заявил, что перед отношениями Китая и Индии открывается важная возможность для улучшения и роста.
"Хотя некоторые связывают улучшение связей между Китаем и Индией с недавним давлением США на Индию по торговым вопросам, следует отметить, что соседи начали налаживать отношения, которые были напряжены после приграничного столкновения в 2020 году, задолго до того, как ухудшились экономические отношения между США и Индией. Встреча лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года была воспринята как поворотный момент в улучшении двусторонних отношений", - отмечает China Daily.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить некий штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу, при этом американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
В статье China Daily подчеркивается, что "улучшение китайско-индийских отношений не следует рассматривать просто как результат давления со стороны США в виде пошлин, а как осознанный выбор, сделанный во благо двух стран".
