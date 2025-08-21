Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ объяснили улучшение отношений Китая и Индии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/otnosheniya-861038573.html
СМИ объяснили улучшение отношений Китая и Индии
СМИ объяснили улучшение отношений Китая и Индии - 21.08.2025, ПРАЙМ
СМИ объяснили улучшение отношений Китая и Индии
Налаживание отношений Китая и Индии, испорченных приграничным столкновением в 2020 году, не связано с ухудшением экономических связей между США и Индией, пишет... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T12:08+0300
2025-08-21T12:08+0300
экономика
индия
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Налаживание отношений Китая и Индии, испорченных приграничным столкновением в 2020 году, не связано с ухудшением экономических связей между США и Индией, пишет китайская газета China Daily. Глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Нью-Дели на этой неделе заявил, что перед отношениями Китая и Индии открывается важная возможность для улучшения и роста. "Хотя некоторые связывают улучшение связей между Китаем и Индией с недавним давлением США на Индию по торговым вопросам, следует отметить, что соседи начали налаживать отношения, которые были напряжены после приграничного столкновения в 2020 году, задолго до того, как ухудшились экономические отношения между США и Индией. Встреча лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года была воспринята как поворотный момент в улучшении двусторонних отношений", - отмечает China Daily. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить некий штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу, при этом американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. В статье China Daily подчеркивается, что "улучшение китайско-индийских отношений не следует рассматривать просто как результат давления со стороны США в виде пошлин, а как осознанный выбор, сделанный во благо двух стран".
https://1prime.ru/20250821/likhachev-861026128.html
индия
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, китай, сша
Экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, США
12:08 21.08.2025
 
СМИ объяснили улучшение отношений Китая и Индии

China Daily: китайско-индийские отношения не зависят от торговой войны с США

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Налаживание отношений Китая и Индии, испорченных приграничным столкновением в 2020 году, не связано с ухудшением экономических связей между США и Индией, пишет китайская газета China Daily.
Глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Нью-Дели на этой неделе заявил, что перед отношениями Китая и Индии открывается важная возможность для улучшения и роста.
"Хотя некоторые связывают улучшение связей между Китаем и Индией с недавним давлением США на Индию по торговым вопросам, следует отметить, что соседи начали налаживать отношения, которые были напряжены после приграничного столкновения в 2020 году, задолго до того, как ухудшились экономические отношения между США и Индией. Встреча лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года была воспринята как поворотный момент в улучшении двусторонних отношений", - отмечает China Daily.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить некий штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу, при этом американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
В статье China Daily подчеркивается, что "улучшение китайско-индийских отношений не следует рассматривать просто как результат давления со стороны США в виде пошлин, а как осознанный выбор, сделанный во благо двух стран".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Не за горами": Лихачев оценил сотрудничество с Китаем и Индией по АЭС
09:11
 
ЭкономикаИНДИЯКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала