Ozon сообщил о предпринятых мерах на пяти загруженных складах

Ozon сообщил о предпринятых мерах на пяти загруженных складах - 21.08.2025, ПРАЙМ

Ozon сообщил о предпринятых мерах на пяти загруженных складах

2025-08-21T13:42+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Ozon вывел дополнительный персонал на пять загруженных складов в Московской области и Санкт-Петербурге, проблемы решаются постепенно, а операции на складах проходят в стандартном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Ситуация была преувеличена. Массовых проблем не было, три склада в Московской области и два — в Ленинградской области были загружены. Сейчас там выходит дополнительный персонал, проблемы решаем постепенно. Операции на складах проходят в стандартном режиме", - сказали в пресс-службе. Компания добавила, что открывает новые пункты для сдачи товаров в Москве - это поможет предпринимателям отгружать товары быстрее. Ozon также советует привозить товары на менее загруженные склады - там товары принимают без больших очередей. "По Москве и Санкт-Петербургу сейчас доставляем в срок семь из 10 заказов нашим клиентам. При этом отмены крайне редкие - всего 2% среди всех покупателей. Сейчас их на Ozon 60,5 миллиона", - добавили в компании. В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что склады Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах переполнены, а продавцы несут убытки из-за массовых отказов покупателей. В пресс-службе компании заявляли, что массовых проблем в работе складов нет.

