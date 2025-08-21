https://1prime.ru/20250821/paksh-861025516.html
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре
"Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:07+0300
2025-08-21T09:07+0300
2025-08-21T09:07+0300
энергетика
россия
промышленность
венгрия
будапешт
алексей лихачев
аэс "пакш"
пакш-2
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg
Н.НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. "Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Целимся в "первый бетон" в ноябре", - сказал Лихачев журналистам. Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
https://1prime.ru/20250821/rosatom-861024750.html
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_9842a8c8feac3c6d22328ebea1ffcd1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, венгрия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш", пакш-2, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Промышленность, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш", Пакш-2, Росатом
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2"
Н.НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. "Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Целимся в "первый бетон" в ноябре", - сказал Лихачев журналистам. Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"