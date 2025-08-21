Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре - 21.08.2025
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре
"Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:07+0300
2025-08-21T09:07+0300
Н.НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. "Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Целимся в "первый бетон" в ноябре", - сказал Лихачев журналистам. Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
09:07 21.08.2025
 
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре

"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2"

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© Фото : PAKS II. ZRT
Н.НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. "Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Целимся в "первый бетон" в ноябре", - сказал Лихачев журналистам. Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
Макет атомной электростанции Аккую - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"
09:03
 
ЭнергетикаРОССИЯПромышленностьВЕНГРИЯБудапештАлексей ЛихачевАЭС "Пакш"Пакш-2Росатом
 
 
