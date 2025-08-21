https://1prime.ru/20250821/peregovory-861050710.html
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Россией и Украиной
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Россией и Украиной - 21.08.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Россией и Украиной
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о готовности Турции провести мирные... | 21.08.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о готовности Турции провести мирные переговоры между Россией и Украиной, сообщила канцелярия Эрдогана. Эрдоган провел телефонный разговор с Макроном по просьбе французской стороны. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между РФ и Украиной, а также многие региональные и глобальные события, в частности последняя ситуация в Газе. "Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого мира в войне между Украиной и Россией и внимательно следит за контактами в Аляске и Вашингтоне. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова приложить все усилия для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера. Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция прилагает усилия для достижения перемирия в Газе, где происходит крупная гуманитарная катастрофа, и что необходимо "обуздать безрассудство Израиля, который ускоряет план оккупации Газы". "Лидеры двух стран договорились обсудить подробности вопросов, рассмотренных в Нью-Йорке в рамках саммита ООН. Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию сотрудничества с Францией и будет продолжать предпринимать шаги по укреплению отношений во многих областях, в первую очередь в сфере оборонной промышленности", - уточняется в сообщении канцелярии.
