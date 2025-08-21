"ЮТэйр" снизила перевозки пассажиров самолетами

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250821/perevozki-861050065.html
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) снизила перевозки пассажиров самолетами за январь-июль 2025 года на 0,3%, до 3,608 миллиона человек, вертолетами - почти на 2%, до 369 тысяч, следует из сообщения перевозчика. "В январе-июле группа "ЮТэйр" перевезла 3 977 512 пассажиров: 3 608 274 - на самолетах, 369 238 - на вертолетах", - сообщила компания. За аналогичный период 2024 года группа "ЮТэйр" перевезла 3,994 миллиона человек, из них - 3,618 миллиона - на самолетах, 376 тысяч - на вертолетах. Таким образом, перевозки пассажиров самолетами снизились на 0,3%, вертолетами - почти на 2%. Около 2,858 миллиона пассажиров (+4,8%) выбрали рейсы Utair для перелетов на самолетах внутри страны и 749 тысяч - для путешествий за рубеж. Компания перевезла на самолетах 7,2 миллиона тонн грузов и 875 тонн почты. Производственный налет составил 89 558 часов. На вертолетах была перевезена 51 тысяча тонн грузов (+128,7%), производственный налет составил 60 595 часов. В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
2025
15:43 21.08.2025
 
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) снизила перевозки пассажиров самолетами за январь-июль 2025 года на 0,3%, до 3,608 миллиона человек, вертолетами - почти на 2%, до 369 тысяч, следует из сообщения перевозчика.
"В январе-июле группа "ЮТэйр" перевезла 3 977 512 пассажиров: 3 608 274 - на самолетах, 369 238 - на вертолетах", - сообщила компания.
За аналогичный период 2024 года группа "ЮТэйр" перевезла 3,994 миллиона человек, из них - 3,618 миллиона - на самолетах, 376 тысяч - на вертолетах. Таким образом, перевозки пассажиров самолетами снизились на 0,3%, вертолетами - почти на 2%.
Около 2,858 миллиона пассажиров (+4,8%) выбрали рейсы Utair для перелетов на самолетах внутри страны и 749 тысяч - для путешествий за рубеж. Компания перевезла на самолетах 7,2 миллиона тонн грузов и 875 тонн почты. Производственный налет составил 89 558 часов.
На вертолетах была перевезена 51 тысяча тонн грузов (+128,7%), производственный налет составил 60 595 часов.
В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
