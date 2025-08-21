Бывшие площади IKEA не покупают как самостоятельные активы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Бывшие площади шведского бренда IKEA не покупают как самостоятельные активы: помещения сдают в долгосрочную аренду - это выгоднее для ТЦ и не усложняет управление трафиком, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. "Покупка "коробок" IKEA как самостоятельных активов - не базовый сценарий, так как для ТЦ это менее выгодно и усложняет управление трафиком. Более логичная модель - именно арендная, с длинными контрактами", - сообщил он. Он напомнил, что площади бывших магазинов шведского бренда IKEA в России "не висят в воздухе": новый владелец отдал крупному игроку основную часть этих площадей в долгосрочную аренду. Там, где формат "одного якоря" экономически не складывается, помещения делят и заполняют операторами по направлениям "дом и интерьер", "спорт", "офф-прайс", "развлечения", а также сервисами "последней мили", пояснил Люлин. В свою очередь президент Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал РИА Новости, что в каждом торговом центре "Мега" IKEA занимала существенные площади - более 10 тысяч квадратных метров. Он предположил, что часть этих площадей могут перейти под термальные комплексы, потому что, помимо большой площади, магазины шведской компании чаще всего были расположены на первых этажах. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет". В апреле 2024 года "Мегамаркет", как новый арендатор площадей, сообщил агентству, что бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов. Тогда же маркетплейс уточнил, что в качестве арендатора займет 400,7 тысячи квадратных метров во всех 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России.
04:32 21.08.2025
 
Бывшие площади IKEA не покупают как самостоятельные активы

СТЦ: бывшие площади IKEA не покупают как самостоятельные активы

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Бывшие площади шведского бренда IKEA не покупают как самостоятельные активы: помещения сдают в долгосрочную аренду - это выгоднее для ТЦ и не усложняет управление трафиком, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
"Покупка "коробок" IKEA как самостоятельных активов - не базовый сценарий, так как для ТЦ это менее выгодно и усложняет управление трафиком. Более логичная модель - именно арендная, с длинными контрактами", - сообщил он.
Он напомнил, что площади бывших магазинов шведского бренда IKEA в России "не висят в воздухе": новый владелец отдал крупному игроку основную часть этих площадей в долгосрочную аренду. Там, где формат "одного якоря" экономически не складывается, помещения делят и заполняют операторами по направлениям "дом и интерьер", "спорт", "офф-прайс", "развлечения", а также сервисами "последней мили", пояснил Люлин.
В свою очередь президент Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал РИА Новости, что в каждом торговом центре "Мега" IKEA занимала существенные площади - более 10 тысяч квадратных метров. Он предположил, что часть этих площадей могут перейти под термальные комплексы, потому что, помимо большой площади, магазины шведской компании чаще всего были расположены на первых этажах.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
В апреле 2024 года "Мегамаркет", как новый арендатор площадей, сообщил агентству, что бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов. Тогда же маркетплейс уточнил, что в качестве арендатора займет 400,7 тысячи квадратных метров во всех 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России.
 
