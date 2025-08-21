https://1prime.ru/20250821/politika-861066598.html

В Австрии высмеяли обвинения в адрес России в подрыве "Северных потоков"

В Австрии высмеяли обвинения в адрес России в подрыве "Северных потоков"

ВЕНА, 21 авг - ПРАЙМ. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль после задержания украинца по подозрению к подрыву "Северных потоков" высмеял ранние обвинения против российской стороны. "Вот так сюрприз. Оказывается, не (президент РФ Владимир) Путин, как нам пытались внушить. Но, конечно же, этот украинец совсем не имеет никакого отношения к украинскому руководству и взорвал всё самостоятельно. А ЕС продолжает перечислять миллиарды на счет Зеленского", - написал Кикль в своём Telegram-канале, сопроводив пост снимком статьи о задержании украинца из австрийской газеты Krone. Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

