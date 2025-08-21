Польша в июне увеличила поставки вина в Россию до рекордных 8,3 млн евро

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Польша в июне увеличила поставки вина в Россию до рекордных 8,3 миллиона евро, став вторым основным его поставщиком среди стран Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, польские поставщики в начале лета нарастили экспорт вина на российский рынок в 1,4 раза по сравнению с маем - до рекордных 8,3 миллиона евро. Это позволило Польше обойти Латвию и стать второй среди стран ЕС. Больше в Россию поставляла только Италия, хотя ее продажи за месяц сократились на 4,6% - до 14,4 миллиона евро. Латвия же стала третьей после того, как ее экспорт уменьшился на 10,3% - до 6,1 миллиона евро. Среди крупных поставщиков, помимо Польши, отгрузки увеличили Португалия - до 3,35 миллиона евро с 2,3 миллиона месяцем ранее, а также Германия - до 1,5 миллиона с 1,4 миллиона евро. В целом же страны Евросоюза в июне экспортировали в Россию вина на 36,4 миллиона евро. Это почти на 5% больше уровня мая и является наибольшим показателем с ноября прошлого года.
05:17 21.08.2025
 
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Польша в июне увеличила поставки вина в Россию до рекордных 8,3 миллиона евро, став вторым основным его поставщиком среди стран Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, польские поставщики в начале лета нарастили экспорт вина на российский рынок в 1,4 раза по сравнению с маем - до рекордных 8,3 миллиона евро. Это позволило Польше обойти Латвию и стать второй среди стран ЕС.
Больше в Россию поставляла только Италия, хотя ее продажи за месяц сократились на 4,6% - до 14,4 миллиона евро. Латвия же стала третьей после того, как ее экспорт уменьшился на 10,3% - до 6,1 миллиона евро.
Среди крупных поставщиков, помимо Польши, отгрузки увеличили Португалия - до 3,35 миллиона евро с 2,3 миллиона месяцем ранее, а также Германия - до 1,5 миллиона с 1,4 миллиона евро.
В целом же страны Евросоюза в июне экспортировали в Россию вина на 36,4 миллиона евро. Это почти на 5% больше уровня мая и является наибольшим показателем с ноября прошлого года.
 
