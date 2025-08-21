Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/poshliny-861046704.html
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра морепродуктов и... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:48+0300
2025-08-21T14:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США, говорится в совместном заявлении ЕС и США насчёт рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле". "Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона", - сказано в документе.
https://1prime.ru/20250808/poshliny-860464085.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС
14:48 21.08.2025
 
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США

Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США, говорится в совместном заявлении ЕС и США насчёт рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".
"Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона", - сказано в документе.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Финляндия надеется, что ЕС и США придут к нулевым пошлинам
8 августа, 12:22
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала