Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США

2025-08-21T14:48+0300

экономика

мировая экономика

сша

ес

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США, говорится в совместном заявлении ЕС и США насчёт рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле". "Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона", - сказано в документе.

сша

