https://1prime.ru/20250821/poshliny-861046704.html
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра морепродуктов и... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:48+0300
2025-08-21T14:48+0300
2025-08-21T14:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США, говорится в совместном заявлении ЕС и США насчёт рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле". "Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона", - сказано в документе.
https://1prime.ru/20250808/poshliny-860464085.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промтовары из США
Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США, говорится в совместном заявлении ЕС и США насчёт рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".
"Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона", - сказано в документе.
Финляндия надеется, что ЕС и США придут к нулевым пошлинам