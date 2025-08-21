https://1prime.ru/20250821/postavki-861019137.html
Поставки часов из Китая в Россию выросли почти втрое
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Поставки часов и часовых механизмов из Китая в Россию по итогам семи месяцев этого года выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Всего за январь-июль этого года Китай экспортировал в Россию часов, а также различных приборов, в которых используются часовые механизмы, на 208,1 миллиона долларов - в 2,8 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.
Поставки за июль составили 41,4 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении почти вдвое, а в месячном - сократившись на 3%.
Больше всего за семь месяцев РФ покупала у КНР различные виды таймеров (181,8 миллиона долларов); наручные и карманные часы не из драгоценных металлов (19,5 миллиона); стационарные часы - например, настенные или будильники (3,8 миллиона); ремешки для часов (1,4 миллиона) и переключатели с часовым механизмом (915 тысяч долларов).
Среди покупателей китайских часов Россия расположилась на втором месте. В топ-5 также вошли США (246,3 миллиона долларов), Япония (117,4 миллиона), Швейцария (108,5 миллиона) и Малайзия (81,3 миллиона).
