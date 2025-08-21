https://1prime.ru/20250821/postavki-861019137.html

Поставки часов из Китая в Россию выросли почти втрое

Поставки часов из Китая в Россию выросли почти втрое - 21.08.2025, ПРАЙМ

Поставки часов из Китая в Россию выросли почти втрое

Поставки часов и часовых механизмов из Китая в Россию по итогам семи месяцев этого года выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года,... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T04:17+0300

2025-08-21T04:17+0300

2025-08-21T04:17+0300

экономика

россия

китай

рф

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861019137.jpg?1755739038

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Поставки часов и часовых механизмов из Китая в Россию по итогам семи месяцев этого года выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Всего за январь-июль этого года Китай экспортировал в Россию часов, а также различных приборов, в которых используются часовые механизмы, на 208,1 миллиона долларов - в 2,8 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Поставки за июль составили 41,4 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении почти вдвое, а в месячном - сократившись на 3%. Больше всего за семь месяцев РФ покупала у КНР различные виды таймеров (181,8 миллиона долларов); наручные и карманные часы не из драгоценных металлов (19,5 миллиона); стационарные часы - например, настенные или будильники (3,8 миллиона); ремешки для часов (1,4 миллиона) и переключатели с часовым механизмом (915 тысяч долларов). Среди покупателей китайских часов Россия расположилась на втором месте. В топ-5 также вошли США (246,3 миллиона долларов), Япония (117,4 миллиона), Швейцария (108,5 миллиона) и Малайзия (81,3 миллиона).

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, кнр