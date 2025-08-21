https://1prime.ru/20250821/postavki-861020860.html
Поставки российского меда в Китай выросли почти в пять раз
Поставки российского меда в Китай выросли почти в пять раз - 21.08.2025, ПРАЙМ
Поставки российского меда в Китай выросли почти в пять раз
Поставки натурального меда из России в Китай в июле этого года выросли почти в пять раз в денежном выражении, до максимума за два года, следует из данных... | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Поставки натурального меда из России в Китай в июле этого года выросли почти в пять раз в денежном выражении, до максимума за два года, следует из данных китайской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Импорт российского меда Поднебесной в июле текущего года составил максимальные с апреля 2023 года 256,6 тысячи долларов. Оказалось, что это в 4,8 раза больше, чем год назад, и в 1,8 раза больше, чем в июне. При этом в физическом выражении поставки выросли вдвое - до 90 тонн.
Всего за первые семь месяцев этого года Китай успел купить у России меда на 1,2 миллиона долларов (или 369 тонн), что в 1,8 раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
Кроме России, которая по итогам июля стала третьей в китайском медовом импорте, это лакомство в Поднебесную активно поставляли Новая Зеландия (3,3 миллиона долларов), Австралия (701 тысяча долларов), Таиланд (118 тысяч) и Испания (113 тысяч).
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Поставки натурального меда из России в Китай в июле этого года выросли почти в пять раз в денежном выражении, до максимума за два года, следует из данных китайской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Импорт российского меда Поднебесной в июле текущего года составил максимальные с апреля 2023 года 256,6 тысячи долларов. Оказалось, что это в 4,8 раза больше, чем год назад, и в 1,8 раза больше, чем в июне. При этом в физическом выражении поставки выросли вдвое - до 90 тонн.
Всего за первые семь месяцев этого года Китай успел купить у России меда на 1,2 миллиона долларов (или 369 тонн), что в 1,8 раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
Кроме России, которая по итогам июля стала третьей в китайском медовом импорте, это лакомство в Поднебесную активно поставляли Новая Зеландия (3,3 миллиона долларов), Австралия (701 тысяча долларов), Таиланд (118 тысяч) и Испания (113 тысяч).