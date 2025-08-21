"Т-Технологии" увеличили чистую прибыль по МСФО за первое полугодие

https://1prime.ru/20250821/pribyl-861032411.html

2025-08-21T10:44+0300

2025-08-21T10:44+0300

2025-08-21T11:02+0300

экономика

финансы

банки

тинькофф

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") увеличила чистую прибыль по МСФО за прошлое полугодие примерно на 75% в годовом выражении, до 80,2 миллиарда рублей, в том числе во втором квартале - на 99%, до 45,7 миллиарда, говорится в материале группы.Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в первом полугодии выросла на 75%, до 80,2 миллиарда рублей, в аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль составляла 45,7 миллиарда, следует из табличного обзора организации."Чистая прибыль группы за второй квартал 2025 года увеличилась на 99% и составила 46,7 миллиарда рублей (в первом квартале 2025 года - 33,5 миллиарда рублей)", - также говорится в материале.Общая выручка группы за второй квартал увеличилась на 83%, до 354 миллиардов рублей (в первом квартале 2025 года - 332 миллиарда рублей).Также, согласно материалам компании, рентабельность капитала за второй квартал составила 28,4%, а количество клиентов выросло на 16% и достигло 51,8 миллиона."Прогноз на 2025 год: рост операционной чистой прибыли группы минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%", - также отмечается в сообщении.Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров группы (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в "Яндекс"), за квартал увеличилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,6 миллиарда рублей."В этом квартале мы интегрировали новую большую языковую модель с гибридными рассуждениями T-Pro 2.0 в наши операционные процессы, что уже отразилось на бизнес-метриках — например, качество и скорость поддержки выросли на 10%, а доля автоматической обработки запросов без участия человека увеличилась с 40% до 45%", - прокомментировал президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк."В рамках продуктового направления мы продолжаем развивать ИИ-ассистентов на базе собственных моделей", - заключил он.

2025

