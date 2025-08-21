Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приднестровье допустили обострение энергетического кризиса в республике
В Приднестровье допустили обострение энергетического кризиса в республике
ТИРАСПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. В Молдавии могут пойти на обострение энергетического кризиса в Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Радикальные националистические элементы (Молдавии ред.) при поддержке некоторых евро-хозяев могут попытаться вновь проверить нас на прочность в отношении газа. Но я думаю, что здравого смысла хватит не доводить ситуацию до крайней черты, до красной линии", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Депутат ПМР также обратил внимание на то, что сейчас ситуация в энергетике очень динамичная и она меняется буквально каждый день. "Я считаю, что пока хорошая новость — это то, что "Молдовагаз" это фактически дочка, но с некоторыми изменениями "Газпрома" будет до 31 марта 2026 года поставлять газ на территорию ПМР. Ну а там посмотрим, что будет", - добавил Сафонов. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил, в свою очередь, "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В Приднестровье допустили обострение энергетического кризиса в республике

ТИРАСПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. В Молдавии могут пойти на обострение энергетического кризиса в Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Радикальные националистические элементы (Молдавии ред.) при поддержке некоторых евро-хозяев могут попытаться вновь проверить нас на прочность в отношении газа. Но я думаю, что здравого смысла хватит не доводить ситуацию до крайней черты, до красной линии", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что сейчас ситуация в энергетике очень динамичная и она меняется буквально каждый день. "Я считаю, что пока хорошая новость — это то, что "Молдовагаз" это фактически дочка, но с некоторыми изменениями "Газпрома" будет до 31 марта 2026 года поставлять газ на территорию ПМР. Ну а там посмотрим, что будет", - добавил Сафонов.
Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил, в свою очередь, "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза".
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Заголовок открываемого материала