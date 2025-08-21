https://1prime.ru/20250821/putin-861021409.html
В США раскрыли подробности разговора Путина и Трампа
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин согласился подождать 15 минут для звонка от президента США Дональда Трампа после его встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News. "Президент (Трамп. — Прим. Ред.) отправил ему (Путину. — Прим. Ред.) сообщение (о намерении позвонить. — Прим. Ред.). Путин сказал: "Хорошо, я буду на связи еще 15 минут, или вы можете перезвонить мне завтра", — отметил он. Бессент также выразил мнение, что российский президент ожидал этого звонка, что подчеркивает его готовность наладить отношения с Вашингтоном. В понедельник после встречи с Зеленским и европейскими лидерами, президент Трамп связался с Путиным и рассказал о результатах переговоров. Звонок, инициированный американской стороной, длился 40 минут. Лидеры договорились о необходимости продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины и обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на этих переговорах.
