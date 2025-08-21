Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли подробности разговора Путина и Трампа - 21.08.2025
В США раскрыли подробности разговора Путина и Трампа
2025-08-21T07:30+0300
2025-08-21T07:30+0300
сша
вашингтон
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860785318_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_105746d0b4cb8329a31c35addcef0f0b.jpg
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин согласился подождать 15 минут для звонка от президента США Дональда Трампа после его встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News. "Президент (Трамп. — Прим. Ред.) отправил ему (Путину. — Прим. Ред.) сообщение (о намерении позвонить. — Прим. Ред.). Путин сказал: "Хорошо, я буду на связи еще 15 минут, или вы можете перезвонить мне завтра", — отметил он. Бессент также выразил мнение, что российский президент ожидал этого звонка, что подчеркивает его готовность наладить отношения с Вашингтоном. В понедельник после встречи с Зеленским и европейскими лидерами, президент Трамп связался с Путиным и рассказал о результатах переговоров. Звонок, инициированный американской стороной, длился 40 минут. Лидеры договорились о необходимости продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины и обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на этих переговорах.
сша
вашингтон
украина
сша, вашингтон, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, fox news
США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Fox News
07:30 21.08.2025
 
Бессент: Путин согласился подождать Трампа 15 минут

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин согласился подождать 15 минут для звонка от президента США Дональда Трампа после его встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
"Президент (Трамп. — Прим. Ред.) отправил ему (Путину. — Прим. Ред.) сообщение (о намерении позвонить. — Прим. Ред.). Путин сказал: "Хорошо, я буду на связи еще 15 минут, или вы можете перезвонить мне завтра", — отметил он.
СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине
01:30
Бессент также выразил мнение, что российский президент ожидал этого звонка, что подчеркивает его готовность наладить отношения с Вашингтоном.
В понедельник после встречи с Зеленским и европейскими лидерами, президент Трамп связался с Путиным и рассказал о результатах переговоров. Звонок, инициированный американской стороной, длился 40 минут. Лидеры договорились о необходимости продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины и обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на этих переговорах.
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
Вчера, 15:50
 
