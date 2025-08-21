Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии
Политика
Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.
2025-08-21T16:39+0300
2025-08-21T17:04+0300
политика
россия
индия
владимир путин
в мире
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля."Президент России Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", - сказал собеседник агентства.Во встрече также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер, председатель Российской части Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров и посол Индии в России Винай Кумар.Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а в четверг прошли его переговоры с Лавровым. По итогам встречи со своим индийским коллегой Лавров сообщил, что стороны обсудили в том числе подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года.
индия
россия, индия, владимир путин, в мире
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, В мире
16:39 21.08.2025 (обновлено: 17:04 21.08.2025)
 
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.
"Президент России Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", - сказал собеседник агентства.
Во встрече также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер, председатель Российской части Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров и посол Индии в России Винай Кумар.
Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а в четверг прошли его переговоры с Лавровым. По итогам встречи со своим индийским коллегой Лавров сообщил, что стороны обсудили в том числе подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года.
Президент Владимир Путин
На Западе назвали важнейшую речь Путина
12:46
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинВ мире
 
 
