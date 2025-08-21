https://1prime.ru/20250821/putin-861052984.html

Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля."Президент России Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", - сказал собеседник агентства.Во встрече также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер, председатель Российской части Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров и посол Индии в России Винай Кумар.Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а в четверг прошли его переговоры с Лавровым. По итогам встречи со своим индийским коллегой Лавров сообщил, что стороны обсудили в том числе подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года.

