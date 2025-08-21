Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, как российские компании стимулируют конкуренцию
Опрос показал, как российские компании стимулируют конкуренцию
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
08:25 21.08.2025
 
Опрос показал, как российские компании стимулируют конкуренцию

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Примерно пятая часть российских работодателей стимулирует конкуренцию среди своих работников нематериально, вручая им грамоты, публично озвучивая похвалу и размещая их на доске почета, 13% компаний поддерживают внутреннюю конкуренцию с помощью премий и прибавок к зарплате, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Восемнадцать процентов опрошенных организаций активно стимулируют соревновательный дух, используя методы нематериального признания, такие как вручение грамот, публичная словесная похвала или размещение на доске почета. Тринадцать процентов поощряют конкуренцию через премии или прибавки к заработной плате. Ещё 7% организаций предлагают дополнительный выходной день в качестве награды за достижения. Два процента компаний используют подарки для поощрения соревнующихся сотрудников", - говорится в результатах исследования.
При этом 54% работодателей никогда не стимулировали конкуренцию среди своих сотрудников. Пятьдесят шесть процентов опрошенных считают, что конкуренция приводит к ухудшению отношений внутри коллектива и создает напряженность, 8% опасаются увольнений сотрудников в случае появления конкурентной среды.
"Однако, 15% респондентов наоборот, считают, что соревновательный дух способствует повышению общей работоспособности всей команды. Еще 13% полагают, что благодаря конкуренции работа в коллективе становится более интересной и динамичной", - уточняется в исследовании.
В исследовании, которое проводилось с 30 июля по 1 августа, поучаствовали более 300 представителей бизнеса из всех регионов России. Данные по погрешности не приводятся.
