Рада одобрила налоговые преференции для оборонных предприятий на Украине

Рада одобрила налоговые преференции для оборонных предприятий на Украине

2025-08-21T14:56+0300

экономика

украина

впк

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла четверг во втором чтении два законопроекта, предусматривающих налоговые льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает украинское издание Liga.net. "Верховная Рада ... приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, предусматривающие создание специального правового режима Defence City для оборонно-промышленного комплекса. Их поддержали 260 и 258 депутатов соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что утвержденный спецрежим позволит оборонным предприятиям получат значительные налоговые преференции до 2036 года.

украина

