Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рада одобрила налоговые преференции для оборонных предприятий на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/rada-861047078.html
Рада одобрила налоговые преференции для оборонных предприятий на Украине
Рада одобрила налоговые преференции для оборонных предприятий на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
Рада одобрила налоговые преференции для оборонных предприятий на Украине
Верховная рада Украины приняла четверг во втором чтении два законопроекта, предусматривающих налоговые льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса,... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:56+0300
2025-08-21T14:56+0300
экономика
украина
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла четверг во втором чтении два законопроекта, предусматривающих налоговые льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает украинское издание Liga.net. "Верховная Рада ... приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, предусматривающие создание специального правового режима Defence City для оборонно-промышленного комплекса. Их поддержали 260 и 258 депутатов соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что утвержденный спецрежим позволит оборонным предприятиям получат значительные налоговые преференции до 2036 года.
https://1prime.ru/20250818/rada-860851694.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e11f231bfa84f1512707e1f193f8295d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, впк
Экономика, УКРАИНА, ВПК
14:56 21.08.2025
 
Рада одобрила налоговые преференции для оборонных предприятий на Украине

Рада приняла во втором чтении два законопроекта о налоговых льготах для ОПК

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла четверг во втором чтении два законопроекта, предусматривающих налоговые льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает украинское издание Liga.net.
"Верховная Рада ... приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, предусматривающие создание специального правового режима Defence City для оборонно-промышленного комплекса. Их поддержали 260 и 258 депутатов соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что утвержденный спецрежим позволит оборонным предприятиям получат значительные налоговые преференции до 2036 года.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания
18 августа, 12:29
 
ЭкономикаУКРАИНАВПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала