Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе назвали важнейшую речь Путина - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/rech-861040623.html
На Западе назвали важнейшую речь Путина
На Западе назвали важнейшую речь Путина - 21.08.2025, ПРАЙМ
На Западе назвали важнейшую речь Путина
Заявление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году было самым важным из всех его речей, считает профессор... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T12:46+0300
2025-08-21T12:46+0300
запад
мюнхен
восточная европа
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году было самым важным из всех его речей, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. &quot;Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил&quot;, — отметил он в социальной сети X.В июле глава государства заявил, что его выступление на Мюнхенской конференции в 2007 году было актуальным, однако на Западе его не восприняли всерьез. В ходе своей знаковой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин подверг резкой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и концепцию однополярного мира. Он также выступил против планов расширения НАТО и размещения систем американской противоракетной обороны в Восточной Европе.
https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861033965.html
запад
мюнхен
восточная европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb74184e745fb021c1b3dbf9d67dfceb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, мюнхен, восточная европа, владимир путин, нато
ЗАПАД, Мюнхен, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Владимир Путин, НАТО
12:46 21.08.2025
 
На Западе назвали важнейшую речь Путина

Профессор Дизен счел мюнхенскую речь Путина его самым важным заявлением

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году было самым важным из всех его речей, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил", — отметил он в социальной сети X.

В июле глава государства заявил, что его выступление на Мюнхенской конференции в 2007 году было актуальным, однако на Западе его не восприняли всерьез.
В ходе своей знаковой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин подверг резкой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и концепцию однополярного мира. Он также выступил против планов расширения НАТО и размещения систем американской противоракетной обороны в Восточной Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Зеленский сделал предположение о месте встречи с Путиным
11:15
 
ЗАПАДМюнхенВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала