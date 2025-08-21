https://1prime.ru/20250821/rech-861040623.html

На Западе назвали важнейшую речь Путина

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году было самым важным из всех его речей, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил", — отметил он в социальной сети X.В июле глава государства заявил, что его выступление на Мюнхенской конференции в 2007 году было актуальным, однако на Западе его не восприняли всерьез. В ходе своей знаковой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин подверг резкой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и концепцию однополярного мира. Он также выступил против планов расширения НАТО и размещения систем американской противоракетной обороны в Восточной Европе.

