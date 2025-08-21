https://1prime.ru/20250821/repetitor-860989559.html

В России вырос спрос на услуги репетиторов

В России вырос спрос на услуги репетиторов - 21.08.2025, ПРАЙМ

В России вырос спрос на услуги репетиторов

С приближением учебного года все больше школьников и студентов начинают готовиться к экзаменам. Авито Услуги и Авито Работа проанализировали, какие услуги... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T10:00+0300

2025-08-21T10:00+0300

2025-08-21T10:00+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83369/45/833694589_0:0:2757:1552_1920x0_80_0_0_b24645b0d4642c7451e7063d5b62bdce.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. С приближением учебного года все больше школьников и студентов начинают готовиться к экзаменам. Авито Услуги и Авито Работа проанализировали, какие услуги репетиторов по подготовке учеников показали самый высокий спрос и предложение в летом 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.Естественные науки — самое востребованное направление у студентовПо данным Авито Услуг, интерес к дополнительным занятиям по естественно-научным дисциплинам заметно вырос: лидером по спросу стала физика (раздел "механика"). Репетиторов по этому предмету студенты искали в 2,7 раза чаще, чем годом ранее, при этом число предложений от специалистов увеличилось на 17%.На втором месте — биохимия: интерес к ней за год почти удвоился, а количество репетиторов выросло на 18%. География показала рост спроса на 72%, а предложение специалистов — сразу в 2,8 раза. Далее следуют фармакология (+59% к спросу и +54% к предложению) и анатомия (+46% к спросу и +19% к предложению).Таким образом, студенты все активнее обращаются к репетиторам для подготовки к экзаменам именно по естественно-научным дисциплинам, что отражает растущий интерес к медицинским и техническим специальностям.Спрос на репетиторов по математике вырос почти в 2 разаСреди выпускников школ наиболее востребованными стали репетиторы по математике: интерес вырос на 80%, а количество предложений увеличилось в 2 раза.Школьники также на 97% чаще стали интересоваться дополнительными занятиями по геометрии. Репетиторов по этой дисциплине также на 28% активнее искали девятиклассники, которые готовятся сдавать ОГЭ.Будущие выпускники на 30% чаще интересовались групповыми занятиями по подготовке к экзаменамСамый заметный рост показали групповые программы подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы. Летом 2025 года их искали на 30% чаще, чем в прошлом году. При этом предложение образовательных курсов выросло кратно: по ЕГЭ — в 5,4 раза, по вступительным экзаменам — в 2,3 раза.Схожая динамика наблюдается у девятиклассников: популярность групповых занятий по подготовке к ОГЭ выросла на 23%, а количество предложений увеличилось почти в 5 раз по сравнению с летом 2024 года.Репетиторов в онлайн-школы ищут в 1,5 раза чащеПо данным Авито Работы, летом 2025 года число вакансий для онлайн-репетиторов выросло на 51% по сравнению с летом прошлого года. Чаще всего их ищут частные компании в сфере образования, например, онлайн-школы и академии.При этом со стороны соискателей количество запросов контактов работодателей на вакансии репетиторов увеличилось на 126%. Летом 2025 года специалистам с небольшим опытом работы стали предлагать в среднем 62 017 руб/мес, что на 5% больше, чем летом 2024 года. Важно отметить, что традиционная модель занятости репетиторов — это проектная или почасовая работа. Итоговый доход зависит от количества учеников, отработанных часов, предмета и опыта специалиста. В исследовании разбираются средние значения зарплатных предложений с учетом сумм, указанных в вакансиях."Рост спроса на групповые занятия по ЕГЭ на 30% отражает сдвиг в образовательных предпочтениях родителей: они ищут более доступный и системный формат подготовки. Мы также фиксируем рост количества предложений как от частных репетиторов, так и от школ, а значит, что у школьников и их родителей появляется больше выбора и гибкости", — комментирует Игорь Санников, руководитель категории "Обучение" на Авито Услугах."По данным Авито, этим летом среди выпускников особенно заметен рост интереса к узкопрофильным дисциплинам, таким как механика и биохимия, — знаниям, важным для работы на современных технологических производствах и предприятиях. Это связывает инвестиции в образование с запросами реального сектора экономики. Помимо обращения к услугам офлайн-репетиторов, школьники и студенты всё чаще рассматривают занятия в онлайн-школах. Рост найма репетиторов в этом сегменте свидетельствует об активном развитии сферы EdTech", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

https://1prime.ru/20250820/chemezov-860957151.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40