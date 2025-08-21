https://1prime.ru/20250821/reuters-861036106.html

Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам

Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам - 21.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам

Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет,... | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер. "Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации. По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки. Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

