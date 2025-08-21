https://1prime.ru/20250821/reuters-861036106.html
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам - 21.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам
Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет,... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T11:37+0300
2025-08-21T11:37+0300
2025-08-21T11:37+0300
вооружения
сша
украина
владимир зеленский
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d78c89b204693adc09c7afe545787ccd.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер. "Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации. По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки. Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.
https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861034311.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_88:0:2756:2001_1920x0_80_0_0_edee5995921d8d70dc5b56ac60e9a039.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский, financial times
Вооружения, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Financial Times
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам
Зеленский заявил, что сделка с США по дронам предполагает производство на сумму $50 млрд
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер.
"Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации.
По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки.
Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.
Зеленский назвал сроки массового производства ракеты "Фламинго"