Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250821/reuters-861036106.html
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам - 21.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам
Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет,... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T11:37+0300
2025-08-21T11:37+0300
вооружения
сша
украина
владимир зеленский
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d78c89b204693adc09c7afe545787ccd.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер. "Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации. По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки. Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.
https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861034311.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_88:0:2756:2001_1920x0_80_0_0_edee5995921d8d70dc5b56ac60e9a039.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир зеленский, financial times
Вооружения, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Financial Times
11:37 21.08.2025
 
Зеленский рассказал о предложении по сделке с США по дронам

Зеленский заявил, что сделка с США по дронам предполагает производство на сумму $50 млрд

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер.
"Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации.
По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки.
Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Зеленский назвал сроки массового производства ракеты "Фламинго"
11:20
 
ВооруженияСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала