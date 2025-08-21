https://1prime.ru/20250821/reyting-861022943.html

"Приток капитала": Москва получила от Пекина мощный сигнал

"Приток капитала": Москва получила от Пекина мощный сигнал

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия впервые с февраля 2022 года получила серию суверенных кредитных рейтингов от международных агентств. Четвертую оценку национальной экономике присвоило китайское агентство Dagong International, говорится в материале агентства РИА Новости.Кредитный рейтинг является ключевым индикатором для инвесторов, показывающим способность государства своевременно погашать долги. Высокие оценки свидетельствуют о надежности финансовых инструментов страны и привлекательны для вложения капитала.Как сообщает РИА Новости, первым после длительного перерыва в мае текущего года рейтинг России в иностранной валюте с прогнозом "стабильный" выставило агентство China Chengxin International (CCXI). Вслед за ним положительные оценки с аналогичным стабильным прогнозом присвоили CSCI Pengyuan и China Lianhe Credit Rating.Замыкает четверку агентство Dagong International, которое подтвердило высокую платежеспособность России как в национальной, так и в иностранной валюте.Китай инвестирует за рубеж с учетом геополитических факторов, уделяя особое внимание стратегическим проектам. Россия для КНР — важный партнер и естественный союзник в развитии новых логистических маршрутов (включая Севморпуть) и обеспечении сырьевой безопасности, рассказал в беседе с изданием первый зампред правления ПАО "РосДорБанк" Эдуард Христианов.Эксперты подчеркивают, что высокие оценки финансовой устойчивости сулят приток иностранного капитала. Как отметил директор по развитию инжиниринговой компании "Энергия Плюс" Павел Марышев, суверенный рейтинг отражает ожидания относительно экономической и политической стабильности, что крайне важно для потенциальных инвесторов.

китай

