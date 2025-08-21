https://1prime.ru/20250821/rezervy-861050476.html

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 21.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 8 по 15 августа выросли на 0,015% и составили 686,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 8 по 15 августа выросли на 0,015% и составили 686,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 15 августа 2025 года составили 686,5 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 0,1 миллиарда долларов США в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 1 августа составляли 676,4 миллиарда долларов. Исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года - 695,5 миллиарда долларов.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

2025

