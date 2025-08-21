Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250821/rosatom-861024750.html
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"
"Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:03+0300
2025-08-21T09:04+0300
турция
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861024591_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_3048bd7132ab36369440ffed1d7ff907.jpg
Н.НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. "Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы не снимаем планов будущего года - сдачу (первого энергоблока АЭС "Аккую" - ред.) уже в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев журналистам. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://1prime.ru/20250730/akkuyu-860105090.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861024591_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_95283039c7153e093c9b491696a1c57f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом
ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом, Энергетика
09:03 21.08.2025 (обновлено: 09:04 21.08.2025)
 
"Росатом" назвал сроки сдачи в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"

"Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый блок АЭС "Аккую"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции Аккую - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Н.НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. "Росатом" планирует в 2026 году сдать в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы не снимаем планов будущего года - сдачу (первого энергоблока АЭС "Аккую" - ред.) уже в промышленную эксплуатацию", - сказал Лихачев журналистам.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Турция активно работает над вводом в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"
30 июля, 11:46
 
ЭнергетикаТУРЦИЯАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Росатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала