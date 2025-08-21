https://1prime.ru/20250821/rosatom-861025369.html

Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое

Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое - 21.08.2025, ПРАЙМ

Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое

Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T09:06+0300

2025-08-21T09:06+0300

2025-08-21T09:06+0300

экономика

россия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/83786/53/837865371_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_d8152df4c831fc852b3267c40de7c04c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "За последние пять лет консолидированная выручка "Росатома" только в открытой части... выросла в три раза - с 1 триллиона до 3 триллионов 235 миллиардов рублей", - сказал Лихачев журналистам. "Выручка по новым продуктам, что для нас особенно важно, (выросла) в шесть с половиной раз - с 220 миллиардов до 1 триллиона 473 миллиардов рублей", - добавил он.

https://1prime.ru/20250821/rosatom-861024750.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей лихачев, росатом