Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое
Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое - 21.08.2025
Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое
Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации... | 21.08.2025
2025-08-21T09:06+0300
2025-08-21T09:06+0300
2025-08-21T09:06+0300
экономика
россия
алексей лихачев
росатом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "За последние пять лет консолидированная выручка "Росатома" только в открытой части... выросла в три раза - с 1 триллиона до 3 триллионов 235 миллиардов рублей", - сказал Лихачев журналистам. "Выручка по новым продуктам, что для нас особенно важно, (выросла) в шесть с половиной раз - с 220 миллиардов до 1 триллиона 473 миллиардов рублей", - добавил он.
россия, алексей лихачев, росатом
Экономика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое
Лихачев: выручка "Росатома" в открытой части за пять лет выросла втрое
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"За последние пять лет консолидированная выручка "Росатома" только в открытой части... выросла в три раза - с 1 триллиона до 3 триллионов 235 миллиардов рублей", - сказал Лихачев журналистам.
"Выручка по новым продуктам, что для нас особенно важно, (выросла) в шесть с половиной раз - с 220 миллиардов до 1 триллиона 473 миллиардов рублей", - добавил он.
