В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины

21.08.2025

ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи с целью завершения конфликта на Украине, заявили в Белом доме. "Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействие с российскими и украинскими представителями над двусторонней встречей для прекращения убийств и завершения войны", - цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News. Иные подробности, включая возможное место встречи и ее дата, не приводятся. Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

