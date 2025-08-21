Россия нарастила импорт яблок из Китая

https://1prime.ru/20250821/rossija-861017720.html

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле текущего года нарастила импорт яблок из Китая до 28,9 миллиона долларов - максимума с 2018 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, за первые семь месяцев текущего года китайские компании увеличили поставки яблок на российский рынок в 1,4 раза в годовом выражении - до 28,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в 2018 году, когда закупки достигли 99,2 миллиона долларов. Одновременно Россия увеличила ввоз арбузов из Китая: за семь месяцев импорт подрос на 8% и составил 7,1 миллиона долларов. В стоимостном выражении поставки стали рекордными для двусторонней торговли. Кроме того, китайские компании за этот период нарастили продажи груш на российский рынок - на 6%, до 12,3 миллиона долларов. Это также максимум за последние семь лет (тогда было 15,6 миллиона долларов).

