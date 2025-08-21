Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила импорт яблок из Китая - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/rossija-861017720.html
Россия нарастила импорт яблок из Китая
Россия нарастила импорт яблок из Китая - 21.08.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт яблок из Китая
Россия в январе-июле текущего года нарастила импорт яблок из Китая до 28,9 миллиона долларов - максимума с 2018 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T02:16+0300
2025-08-21T02:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861017720.jpg?1755731804
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле текущего года нарастила импорт яблок из Китая до 28,9 миллиона долларов - максимума с 2018 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, за первые семь месяцев текущего года китайские компании увеличили поставки яблок на российский рынок в 1,4 раза в годовом выражении - до 28,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в 2018 году, когда закупки достигли 99,2 миллиона долларов. Одновременно Россия увеличила ввоз арбузов из Китая: за семь месяцев импорт подрос на 8% и составил 7,1 миллиона долларов. В стоимостном выражении поставки стали рекордными для двусторонней торговли. Кроме того, китайские компании за этот период нарастили продажи груш на российский рынок - на 6%, до 12,3 миллиона долларов. Это также максимум за последние семь лет (тогда было 15,6 миллиона долларов).
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ
02:16 21.08.2025
 
Россия нарастила импорт яблок из Китая

Россия в январе-июле нарастила импорт яблок из Китая до 28,9 миллиона долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле текущего года нарастила импорт яблок из Китая до 28,9 миллиона долларов - максимума с 2018 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, за первые семь месяцев текущего года китайские компании увеличили поставки яблок на российский рынок в 1,4 раза в годовом выражении - до 28,9 миллиона долларов. Больше последний раз было в 2018 году, когда закупки достигли 99,2 миллиона долларов.
Одновременно Россия увеличила ввоз арбузов из Китая: за семь месяцев импорт подрос на 8% и составил 7,1 миллиона долларов. В стоимостном выражении поставки стали рекордными для двусторонней торговли.
Кроме того, китайские компании за этот период нарастили продажи груш на российский рынок - на 6%, до 12,3 миллиона долларов. Это также максимум за последние семь лет (тогда было 15,6 миллиона долларов).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала