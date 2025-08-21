Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.08.2025
Россияне рассказали, для каких поездок оформляют страховку
Россияне рассказали, для каких поездок оформляют страховку - 21.08.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали, для каких поездок оформляют страховку
Треть туристов из России всегда оформляют страховку при путешествии за границу, еще 22% - только для поездок с активными видами отдыха, рассказали РИА Новости в | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Треть туристов из России всегда оформляют страховку при путешествии за границу, еще 22% - только для поездок с активными видами отдыха, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет". "Большинство путешественников оформляют страховку для путешествий: 33% из них всегда оформляют страховой полис при поездках за границу, а 9% перед каждой поездкой. Еще 22% покупают страховку только для поездки с активными видами отдыха, такими как горные лыжи и серфинг", - сообщили в "Купибилет", опираясь на данные опроса 1200 россиян из городов-миллионников. При этом 28% путешественников никогда не покупали туристическую страховку, а 8% отказались от нее в последние годы. В сервисе отметили, что россияне все чаще оформляют страховку не ради галочки, а осознанно, понимая, какие именно риски она покроет. "Страховые случаи в поездках происходят гораздо чаще, чем принято думать: 75% респондентов полис действительно пригодился. Наиболее частые страховые случаи – это отмена или перенос рейса (35%), задержка или утеря багажа (23%) и необходимость в медицинской помощи (12%). Реже респонденты сталкивались с кражами, угонами и другими происшествиями (5%)", - рассказали в компании.
06:42 21.08.2025
 
Россияне рассказали, для каких поездок оформляют страховку

"Купибилет": треть туристов из России оформляют страховку при поездках за границу

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Треть туристов из России всегда оформляют страховку при путешествии за границу, еще 22% - только для поездок с активными видами отдыха, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет".
"Большинство путешественников оформляют страховку для путешествий: 33% из них всегда оформляют страховой полис при поездках за границу, а 9% перед каждой поездкой. Еще 22% покупают страховку только для поездки с активными видами отдыха, такими как горные лыжи и серфинг", - сообщили в "Купибилет", опираясь на данные опроса 1200 россиян из городов-миллионников.
При этом 28% путешественников никогда не покупали туристическую страховку, а 8% отказались от нее в последние годы.
В сервисе отметили, что россияне все чаще оформляют страховку не ради галочки, а осознанно, понимая, какие именно риски она покроет.
"Страховые случаи в поездках происходят гораздо чаще, чем принято думать: 75% респондентов полис действительно пригодился. Наиболее частые страховые случаи – это отмена или перенос рейса (35%), задержка или утеря багажа (23%) и необходимость в медицинской помощи (12%). Реже респонденты сталкивались с кражами, угонами и другими происшествиями (5%)", - рассказали в компании.
 
