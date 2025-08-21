https://1prime.ru/20250821/rossijane-861021044.html

Россияне рассказали, для каких поездок оформляют страховку

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Треть туристов из России всегда оформляют страховку при путешествии за границу, еще 22% - только для поездок с активными видами отдыха, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет". "Большинство путешественников оформляют страховку для путешествий: 33% из них всегда оформляют страховой полис при поездках за границу, а 9% перед каждой поездкой. Еще 22% покупают страховку только для поездки с активными видами отдыха, такими как горные лыжи и серфинг", - сообщили в "Купибилет", опираясь на данные опроса 1200 россиян из городов-миллионников. При этом 28% путешественников никогда не покупали туристическую страховку, а 8% отказались от нее в последние годы. В сервисе отметили, что россияне все чаще оформляют страховку не ради галочки, а осознанно, понимая, какие именно риски она покроет. "Страховые случаи в поездках происходят гораздо чаще, чем принято думать: 75% респондентов полис действительно пригодился. Наиболее частые страховые случаи – это отмена или перенос рейса (35%), задержка или утеря багажа (23%) и необходимость в медицинской помощи (12%). Реже респонденты сталкивались с кражами, угонами и другими происшествиями (5%)", - рассказали в компании.

