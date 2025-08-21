https://1prime.ru/20250821/rossiya-861057085.html
Робот не заменит квалифицированного специалиста, заявил Чемезов
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Робот может заменить человека на предприятиях в тяжелой и опасной работе, однако квалифицированного специалиста, способного решать нестандартные задачи, заменить невозможно, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Важные решения, управление сложными процессами, включая управление роботами, останутся за человеком. Мое убеждение: квалифицированный, профессиональный специалист, идущий в ногу со временем, будет востребован всегда, никакая машина его не заменит", - сказал Чемезов. Он уточнил, что роботы могут заменить людей в тех местах, где работать тяжело и опасно. "При этом робот не способен на креатив и инновации. Он не может решать нестандартные задачи", - подчеркнул Чемезов. Специалисты "Ростеха" создали робота, который автоматически с помощью лазера выявляет скрытые дефекты в изделиях – от лопатки двигателя до фюзеляжа самолета, отметил гендиректор госкорпорации. Чемезов напомнил, что на некоторых производствах "Камаза" работает одна машина на шесть человек. "Нам потребуется еще много роботов, прежде чем мы сможем сказать, что техническая революция свершилась. Но она обязательно свершится!" - уверен Чемезов. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации к 2030 году. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00 мск.
