Товарооборот провинции Цзилинь и России снизился на 16,1 процента

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Общий объем товарооборота провинции Цзилинь и России с января по июль этого года составил более 12,7 миллиарда юаней (около 1,7 миллиарда долларов США), что на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных таможни города Чанчунь (административный центр провинции), изученных РИА Новости. Провинция Цзилинь находится в центральной части Северо-Восточного Китая и граничит с Приморским краем России, а также с КНДР. В провинции проживает около 24 миллионов человек. По данным генконсульства России в Шэньяне, Цзилинь является ключевым партнером России в развитии международного транспортного коридора "Приморье-2". Экспорт в Россию за семь месяцев составил 9,1 миллиарда юаней (около 1,2 миллиарда долларов США), сократившись на 14,3%, а импорт из России - 3,6 миллиарда (около 500 миллионов долларов), сократившись на 20,3%, сообщает таможня. По данным таможни, общий объем товарооборота провинции за первые семь месяцев этого года составил 88,3 миллиарда юаней (около 12,3 миллиарда долларов), что на 12,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

