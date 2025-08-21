Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/rossiya-861062514.html
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА - 21.08.2025, ПРАЙМ
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области, с опозданием идет 71 поезд, сообщает компания. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T19:25+0300
2025-08-21T19:25+0300
бизнес
россия
москва
саранск
казань
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861062347_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_dcc5453ade57f11b525eb2f866337d21.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области, с опозданием идет 71 поезд, сообщает компания. "В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования. Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием", - говорится в сообщении. Компания добавила, что в связи с поздним прибытием под оборот изменится время отправления поездов: № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 0:00 (вместо отправления 21 августа в 21:50), № 24 Москва – Казань отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 1:00 (вместо отправления 21 августа в 23:10) Обо всех изменениях РЖД информирует пассажиров по СМС.
https://1prime.ru/20250821/fpk-861037710.html
москва
саранск
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861062347_222:0:1779:1168_1920x0_80_0_0_19975d148b799010991469169dc8a6fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, саранск, казань, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САРАНСК, КАЗАНЬ, РЖД
19:25 21.08.2025
 
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА

РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области

© РИА Новости . Антон ДенисовПассажиры садятся в поезд
Пассажиры садятся в поезд - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Пассажиры садятся в поезд. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области, с опозданием идет 71 поезд, сообщает компания.
"В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования. Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием", - говорится в сообщении.
Компания добавила, что в связи с поздним прибытием под оборот изменится время отправления поездов: № 42 МоскваСаранск отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 0:00 (вместо отправления 21 августа в 21:50), № 24 Москва – Казань отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 1:00 (вместо отправления 21 августа в 23:10)
Обо всех изменениях РЖД информирует пассажиров по СМС.
XII международная выставка «Транспорт России» - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
В "дочке" РЖД рассказали о динамике цен на билеты в плацкарт
11:54
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАРАНСККАЗАНЬРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала