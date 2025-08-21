https://1prime.ru/20250821/rossiya-861062514.html

РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области, с опозданием идет 71 поезд, сообщает компания. "В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования. Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием", - говорится в сообщении. Компания добавила, что в связи с поздним прибытием под оборот изменится время отправления поездов: № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 0:00 (вместо отправления 21 августа в 21:50), № 24 Москва – Казань отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 1:00 (вместо отправления 21 августа в 23:10) Обо всех изменениях РЖД информирует пассажиров по СМС.

