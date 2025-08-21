https://1prime.ru/20250821/rossiya-861062514.html
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА - 21.08.2025, ПРАЙМ
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области, с опозданием идет 71 поезд, сообщает компания. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T19:25+0300
2025-08-21T19:25+0300
2025-08-21T19:25+0300
бизнес
россия
москва
саранск
казань
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861062347_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_dcc5453ade57f11b525eb2f866337d21.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области, с опозданием идет 71 поезд, сообщает компания. "В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования. Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием", - говорится в сообщении. Компания добавила, что в связи с поздним прибытием под оборот изменится время отправления поездов: № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 0:00 (вместо отправления 21 августа в 21:50), № 24 Москва – Казань отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 1:00 (вместо отправления 21 августа в 23:10) Обо всех изменениях РЖД информирует пассажиров по СМС.
https://1prime.ru/20250821/fpk-861037710.html
москва
саранск
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861062347_222:0:1779:1168_1920x0_80_0_0_19975d148b799010991469169dc8a6fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, саранск, казань, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САРАНСК, КАЗАНЬ, РЖД
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА
РЖД сокращают время задержки южных поездов после ЧП с БПЛА в Воронежской области