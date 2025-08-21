Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тюмени стартовал гастрофестиваль "TNF рекомендует" - 21.08.2025
В Тюмени стартовал гастрофестиваль "TNF рекомендует"
В Тюмени стартовал гастрофестиваль "TNF рекомендует" - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Тюмени стартовал гастрофестиваль "TNF рекомендует"
Гастрономический фестиваль "TNF рекомендует" стартовал в Тюмени, с 21 августа по 20 сентября 20 городских ресторанов будут радовать туристов и будущих... | 21.08.2025, ПРАЙМ
ТЮМЕНЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Гастрономический фестиваль "TNF рекомендует" стартовал в Тюмени, с 21 августа по 20 сентября 20 городских ресторанов будут радовать туристов и будущих участников Промышленно-энергетического форума TNF 2025 гостеприимством и специальным меню, сообщил РИА Новости исполнительный директор форума Владимир Илющенко. "Гастрофестиваль мы проводим, потому что форум и жизнь человека - это не только работа, но и возможность что-то попробовать, получить новые впечатления. На форуме будет очень много гостей иногородних — мы хотим всем показать наше сибирское гостеприимство, дать возможность попробовать блюда местной кухни, оценить уровень наших ресторанов и получить от этого позитивные впечатления", - рассказал Илющенко. Он отметил, что команда форума TNF организует гастрофестиваль в том или ином формате уже третий год подряд, однако и ранее участников форума старались удивить, например, ухой из трех видов рыб, ухой с нефтью и другими блюдами. Руководитель департамента гостеприимства TNF Виктория Курашова пояснила, что гастрофестиваль проходит с 21 августа по 20 сентября. В нем участвуют 20 местных ресторанов, отобранных по критериям высокого уровня сервиса, качества блюд и напитков, в фестивальном меню будут как авторские сибирские специалитеты, так и блюда международной кухни. Промышленно-энергетический форум TNF является главной площадкой нефтегазовой отрасли в России, он объединяет производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. Форум пройдет в Тюмени с 15-18 сентября. Ключевая тема 2025 года — технологическое лидерство, объединяя усилия. На форуме ожидается около 12 тысяч участников, будут представлены 50 регионов России, а также зарубежные страны.
19:39 21.08.2025
 
В Тюмени стартовал гастрофестиваль "TNF рекомендует"

В Тюмени до 20 сентября стартовал гастрофестиваль "TNF рекомендует"

