Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/rossiya-861064455.html
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти - 21.08.2025, ПРАЙМ
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T20:06+0300
2025-08-21T20:06+0300
бизнес
россия
москва
симферополь
крым
гранд сервис экспресс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/30/841483045_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3f5f50ca7607deee5702bcfd54e5ff52.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия"", - говорится в сообщении. Время опоздания на 19.00 мск в Крым: №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №173 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа и №97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час В направлении из Крыма задерживаются следующие поезда: №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, а также №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. "Гранд Сервис Экспресс" дополнил, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах, также им по возможности предоставляется питание.
https://1prime.ru/20250820/chp-861006960.html
москва
симферополь
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/30/841483045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bc7d4df92bad1541729b8a7617bcb32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, симферополь, крым, гранд сервис экспресс, общество
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Гранд сервис экспресс, Общество
20:06 21.08.2025
 
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти

ГСЭ: число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Железнодорожный транспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия"", - говорится в сообщении.
Время опоздания на 19.00 мск в Крым: №068 МоскваСимферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №173 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа и №97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час
В направлении из Крыма задерживаются следующие поезда: №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, а также №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
"Гранд Сервис Экспресс" дополнил, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах, также им по возможности предоставляется питание.
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Прокуратура проверит информацию о пассажирке поезда, впавшей в кому
Вчера, 21:11
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСИМФЕРОПОЛЬКРЫМГранд сервис экспрессОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала