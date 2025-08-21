https://1prime.ru/20250821/rossiya-861064855.html

Минсельхоз займется улучшением питания россиян

Минсельхоз займется улучшением питания россиян - 21.08.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз займется улучшением питания россиян

Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T20:13+0300

2025-08-21T20:13+0300

2025-08-21T20:13+0300

сельское хозяйство

россия

рф

оксана лут

минсельхоз

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83747/06/837470683_0:31:905:540_1920x0_80_0_0_d5ae6461738ebaff2b657ff81eeee825.png

КАЗАНЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в сторону увеличения объемов производства, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025". "Перспективная наша задача и вообще запрос общества, наверное, общества в первую очередь, это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше", - сказала Лут. Министр подчеркнула, что это сложная тема, которой министерство начнет заниматься уже в этом году. "Надо понимать, что надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации", - подытожила она.

https://1prime.ru/20250813/zerno-860684376.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, минсельхоз, бизнес, общество