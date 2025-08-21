Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз займется улучшением питания россиян - 21.08.2025
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
Минсельхоз займется улучшением питания россиян - 21.08.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T20:13+0300
2025-08-21T20:13+0300
сельское хозяйство
россия
рф
оксана лут
минсельхоз
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/06/837470683_0:31:905:540_1920x0_80_0_0_d5ae6461738ebaff2b657ff81eeee825.png
КАЗАНЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в сторону увеличения объемов производства, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025". "Перспективная наша задача и вообще запрос общества, наверное, общества в первую очередь, это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше", - сказала Лут. Министр подчеркнула, что это сложная тема, которой министерство начнет заниматься уже в этом году. "Надо понимать, что надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации", - подытожила она.
рф
сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, минсельхоз, бизнес, общество
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз, Бизнес, Общество
20:13 21.08.2025
 
Минсельхоз займется улучшением питания россиян

Министр сельского хозяйства Лут: Минсельхоз займется улучшением питания россиян

Сельхозпродукция
Сельхозпродукция
Сельхозпродукция. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ займется улучшением питания россиян, поскольку у общества есть запрос на качественные продукты, в то время как сейчас акцент в АПК смещен в сторону увеличения объемов производства, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025".
"Перспективная наша задача и вообще запрос общества, наверное, общества в первую очередь, это, конечно, вопрос качества рационального питания. Да, это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше", - сказала Лут.
Министр подчеркнула, что это сложная тема, которой министерство начнет заниматься уже в этом году. "Надо понимать, что надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации", - подытожила она.
Сельское хозяйство РОССИЯ РФ Оксана Лут Минсельхоз Бизнес Общество
 
 
