Посол России оценил арест подозреваемого в диверсии на "Северных потоках"

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Задержание подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках" свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления, главное для Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по ее ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". "Виновность устанавливает суд. Однако арест в Италии по ордеру прокуратуры Германии подозреваемого в осуществлении координации взрывов газопроводов "Северный поток" свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления", - сказал Барбин в комментарии телеканалу TV2. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Посол добавил, что откровенное противодействие Копенгагена российской инициативе о запуске под эгидой ООН международного независимого расследования этих диверсий дает повод думать о том, что Дания не была заинтересована в установлении ни вдохновителей, ни организаторов, ни спонсоров, ни исполнителей диверсий против общеевропейской газотранспортной системы. "Главное для Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов "Северный поток". Вместо объективного расследования и информирования о его ходе в Дании была сознательно сформирована благодатная почва для спекуляций и высказывания абсурдных предположений, которые позволяли напустить туману в отношении предельно очевидных вещей: взрывы газопроводов были выгодны не России, а её противникам. С датской стороны было сделано все, чтобы такие доказательства никогда не появились на свет", - подчеркнул глава дипмиссии. Барбин отметил, что Дания на словах выступает за решительную борьбу с гибридными угрозами и диверсиям против критической инфраструктуры, но на деле поступает прямо противоположным образом. Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

