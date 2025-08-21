https://1prime.ru/20250821/rossiya-861067233.html

Суд 22 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры к Rietumu Banka

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 сентября предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России, которая просит взыскать в доход государства владеющую недвижимостью в московском регионе подконтрольную частному латвийскому банку Rietumu Banka российскую компанию "КИ Инвест", говорится в опубликованном в четверг определении суда. По мнению истца, через ООО "КИ Инвест" из России выводятся деньги в Латвию. Ответчиками в иске ГП РФ помимо этого юрлица указаны Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и латвийская RB Investments, "дочка" Rietumu Banka и единственный участник ООО "КИ Инвест". В качестве третьих лиц указаны Банк России, Росимущество и ГУП "Московский центр международного сотрудничества". Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, латвийский банк через RB Investments контролирует ООО "КИ Инвест", скрывая свою аффилированность с ней. Между тем, "КИ Инвест" выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных экономических мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО "КИ Инвест" вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. Сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж. Как отмечается в иске, "единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО "КИ Инвест", которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам". Генпрокуратура РФ требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО "КИ Инвест", сделки по перечислению более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей ООО "КИ Инвест" и эту сумму. Суд принял обеспечительные меры, содержание которых пока не уточняется. Истец просил наложить арест на все доли, движимое имущество, ценные бумаги и акции "КИ Инвеста", Rietumu Banka и его представительства в Москве АО "Риетуму Банка".

Новости

