ОАК запатентовала новый дальнемагистральный самолет

ОАК запатентовала новый дальнемагистральный самолет

2025-08-21T23:04+0300

бизнес

россия

антон алиханов

общество

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") запатентовала конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), который схож по характеристикам с Boeing B787-900, но имеет преимущество перед ним по эксплуатационным расходам, следует из патента, с которым ознакомилось РИА Новости. "Изобретение относится к авиационной технике, а именно к конструкции широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета… Технический результат - создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета с применением полимерных композиционных материалов, обладающего повышенными технико-эксплуатационными характеристиками", - говорится в документе. "По эксплуатационным расходам на рейс базовый представитель семейства ШФДМС имеет преимущество перед основным конкурентом B787-9 в 3% по непосредственным эксплуатационным расходам и около 6% по прямым эксплуатационным расходам. По эксплуатационным расходам на кресло-километр ШФДМС-600 имеет 11-13% преимущество перед В787-9 по непосредственным эксплуатационным расходам и 15-17% по прямым эксплуатационным расходам", - сказано там. Борт сможет выполнять перелеты дальностью 13600 километров, 12000 километров и 10300 километров, в том числе над океанами и безориентирной местностью. Самолет может вместить 281 пассажира в трехклассной компоновке. Также предусмотрены укороченная и удлиненная версии вместимостью 240 и 320 мест в трехклассной компоновке соответственно. Заявка на патент была подана 30 декабря 2024 года. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" в ноябре 2024 года говорил, что России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года.

