В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда - 21.08.2025
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда - 21.08.2025, ПРАЙМ
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда
Высшая экзаменационная комиссия по приему экзаменов на должность судьи отменила экзамен на пост главы Верховного суда РФ из-за отсутствия кандидатов, сообщается | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Высшая экзаменационная комиссия по приему экзаменов на должность судьи отменила экзамен на пост главы Верховного суда РФ из-за отсутствия кандидатов, сообщается на сайте ведомства. Экзамен нужен, если кандидат ранее не работал судьей (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ"). "В связи с отсутствием заявлений и документов ... для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в Высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится", - сказано в сообщении.
общество , рф, верховный суд
Общество , РФ, Верховный суд
19:32 21.08.2025 (обновлено: 23:34 21.08.2025)
 
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Высшая экзаменационная комиссия по приему экзаменов на должность судьи отменила экзамен на пост главы Верховного суда РФ из-за отсутствия кандидатов, сообщается на сайте ведомства.
Экзамен нужен, если кандидат ранее не работал судьей (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ").
"В связи с отсутствием заявлений и документов ... для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в Высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится", - сказано в сообщении.
Верховный суд объяснил, чем взятка отличается от отката
Вчера, 17:20
 
Заголовок открываемого материала