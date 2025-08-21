В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда

https://1prime.ru/20250821/rossiya-861071031.html

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Высшая экзаменационная комиссия по приему экзаменов на должность судьи отменила экзамен на пост главы Верховного суда РФ из-за отсутствия кандидатов, сообщается на сайте ведомства. Экзамен нужен, если кандидат ранее не работал судьей (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ"). "В связи с отсутствием заявлений и документов ... для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в Высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится", - сказано в сообщении.

