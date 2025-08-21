https://1prime.ru/20250821/rossiya-861071031.html
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда - 21.08.2025, ПРАЙМ
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда
Высшая экзаменационная комиссия по приему экзаменов на должность судьи отменила экзамен на пост главы Верховного суда РФ из-за отсутствия кандидатов, сообщается | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T19:32+0300
2025-08-21T19:32+0300
2025-08-21T23:34+0300
общество
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861070865_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_b1a26d5d79f323a2a5d5127640265b3e.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Высшая экзаменационная комиссия по приему экзаменов на должность судьи отменила экзамен на пост главы Верховного суда РФ из-за отсутствия кандидатов, сообщается на сайте ведомства. Экзамен нужен, если кандидат ранее не работал судьей (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ"). "В связи с отсутствием заявлений и документов ... для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в Высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861054640.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861070865_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c846a964c70cbed4b444b57283245074.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, верховный суд
Общество , РФ, Верховный суд
В России отменили экзамен на пост главы Верховного суда
Высшая экзаменационная комиссия отменила экзамен на пост главы Верховного суда
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Высшая экзаменационная комиссия по приему экзаменов на должность судьи отменила экзамен на пост главы Верховного суда РФ из-за отсутствия кандидатов, сообщается на сайте ведомства.
Экзамен нужен, если кандидат ранее не работал судьей (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ").
"В связи с отсутствием заявлений и документов ... для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в Высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится", - сказано в сообщении.
Верховный суд объяснил, чем взятка отличается от отката