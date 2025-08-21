https://1prime.ru/20250821/rossiya-861071485.html

Эксперт рассказал о разработке нового самолета ОАК

Эксперт рассказал о разработке нового самолета ОАК - 21.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о разработке нового самолета ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") представила концепцию дальнемагистрального широфюзеляжного самолета, после инженеры перейдут к | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") представила концепцию дальнемагистрального широфюзеляжного самолета, после инженеры перейдут к предварительному, эскизному и аэродинамическому проектированию, финальный этап - создание летного прототипа, рассказал РИА Новости основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, который схож по характеристикам с Boeing B787-900, но имеет преимущество перед ним по эксплуатационным расходам. "Сейчас разработана концепция самолета… Потом переходят к предварительному проектированию. Итогом стадии предварительного проектирования является аванпроект, то есть предполагаемые летно-технические, экономические, эксплуатационные характеристики, размеры и тому подобное", - рассказал Шатилин. Он уточнил, что следующие этапы создания самолета – это эскизное проектирование и аэродинамическое проектирование, по итогам которых выпускается уже вся техническая документация, на основании которой строится первый летный прототип. По его мнению, летно-технические характеристики борта напоминают характеристики российско-китайского CR929, о начале предварительного проектирования которого сообщали осенью 2022 года. CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10 тысяч километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14 тысяч километров. Российский же самолет сможет выполнять перелеты дальностью 13 600 километров, 12 тысяч километров и 10300 километров. Он сможет вместить 281 пассажира в трехклассной компоновке. Также предусмотрены укороченная и удлиненная версии вместимостью 240 и 320 мест в трехклассной компоновке соответственно. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" в ноябре 2024 года говорил, что России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года.

