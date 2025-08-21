https://1prime.ru/20250821/rossiya-861071920.html

Глава МИД Сербии назвал полноправное членство в ЕС стратегической целью

2025-08-21T23:54+0300

БЕЛГРАД, 21 авг - ПРАЙМ. Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии, заявил глава сербского МИД Марко Джурич. Джурич в четверг провел встречу с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом. "Я подтвердил, что отношения Сербии с ЕС являются одним из столпов внешней политики Сербии, мы стремимся к полноправному членству в ЕС как нашей стратегической цели. Уверен в перспективах отличного сотрудничества с послом Бекератом и его командой. Я выразил убежденность в нашей непоколебимой приверженности углублению отношений и сотрудничества со всеми структурами ЕС, а также продвижению и реализации реформ в рамках повестки ЕС, обеспечению долгосрочной выгоды нашей стране и обществу в целом", - написал Джурич в соцсети Х. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

