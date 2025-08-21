Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" планирует увеличить численность сотрудников до 750 тысяч человек - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/rostekh-861062845.html
"Ростех" планирует увеличить численность сотрудников до 750 тысяч человек
"Ростех" планирует увеличить численность сотрудников до 750 тысяч человек - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" планирует увеличить численность сотрудников до 750 тысяч человек
"Ростех" до конца 2025 года планирует увеличить численность сотрудников примерно на 50 тысяч человек - до 750 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T19:29+0300
2025-08-21T19:29+0300
промышленность
сергей чемезов
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Ростех" до конца 2025 года планирует увеличить численность сотрудников примерно на 50 тысяч человек - до 750 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. "В 2024 году наш штат вырос на 35 тысяч человек. Сейчас более 700 тысяч специалистов в корпорации, а к концу года, думаю, будет где-то 750 тысяч. Как видите, приток кадров есть, и он серьезный", - сообщил Чемезов. При этом потребность корпорации – 130 тысяч рабочих и 30 тысяч инженеров до 2028 года. Чемезов подчеркнул, что в промышленности компания уже сейчас крупнейший работодатель и очень конкурентоспособный. Компания предлагает не только достойную зарплату, но и хороший соцпакет. "Ростех" активно ищет кадры. У него 350 школ-партнеров, около 200 инженерных классов, целевое обучение ведется в 140 университетах по всей стране и так далее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
https://1prime.ru/20250821/chemezov-861047251.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, сергей чемезов, ростех
Промышленность, Сергей Чемезов, Ростех
19:29 21.08.2025
 
"Ростех" планирует увеличить численность сотрудников до 750 тысяч человек

Чемезов: "Ростех" планирует увеличить численность сотрудников до 750 тысяч человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Ростех эмблема. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Ростех" до конца 2025 года планирует увеличить численность сотрудников примерно на 50 тысяч человек - до 750 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
"В 2024 году наш штат вырос на 35 тысяч человек. Сейчас более 700 тысяч специалистов в корпорации, а к концу года, думаю, будет где-то 750 тысяч. Как видите, приток кадров есть, и он серьезный", - сообщил Чемезов.
При этом потребность корпорации – 130 тысяч рабочих и 30 тысяч инженеров до 2028 года. Чемезов подчеркнул, что в промышленности компания уже сейчас крупнейший работодатель и очень конкурентоспособный. Компания предлагает не только достойную зарплату, но и хороший соцпакет.
"Ростех" активно ищет кадры. У него 350 школ-партнеров, около 200 инженерных классов, целевое обучение ведется в 140 университетах по всей стране и так далее.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
15:00
 
ПромышленностьСергей ЧемезовРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала