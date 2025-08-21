https://1prime.ru/20250821/rostekh-861062845.html
"Ростех" планирует увеличить численность сотрудников до 750 тысяч человек
промышленность
сергей чемезов
ростех
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Ростех" до конца 2025 года планирует увеличить численность сотрудников примерно на 50 тысяч человек - до 750 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. "В 2024 году наш штат вырос на 35 тысяч человек. Сейчас более 700 тысяч специалистов в корпорации, а к концу года, думаю, будет где-то 750 тысяч. Как видите, приток кадров есть, и он серьезный", - сообщил Чемезов. При этом потребность корпорации – 130 тысяч рабочих и 30 тысяч инженеров до 2028 года. Чемезов подчеркнул, что в промышленности компания уже сейчас крупнейший работодатель и очень конкурентоспособный. Компания предлагает не только достойную зарплату, но и хороший соцпакет. "Ростех" активно ищет кадры. У него 350 школ-партнеров, около 200 инженерных классов, целевое обучение ведется в 140 университетах по всей стране и так далее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
