https://1prime.ru/20250821/rubl-861034973.html
Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню
Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню - 21.08.2025, ПРАЙМ
Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню
Курс рубля незначительно снижается в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дорожает до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T11:28+0300
2025-08-21T11:28+0300
2025-08-21T11:28+0300
экономика
рынок
торги
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дорожает до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки. "На валютном рынке все спокойно. Похоже, пара "юань-рубль" какое-то время будет консолидироваться в диапазоне 11,1-11,2", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер". "Баланс спроса и предложения на валютном рынке в целом сохраняется, ждем, что наш целевой диапазон 11-11,5 рубля сохранит свою актуальность и сегодня", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Информация о росте инфляционных ожиданий вполне ожидаемо не оказала влияния на ход торгов на валютном рынке, – ожидания от Банка России в отношении величины ключевой ставки они принципиально не меняют, поясняет он.
https://1prime.ru/20250821/dengi-861026620.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, псб
Экономика, Рынок, Торги, ПСБ
Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню
Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню на Московской бирже
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дорожает до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки.
"На валютном рынке все спокойно. Похоже, пара "юань-рубль" какое-то время будет консолидироваться в диапазоне 11,1-11,2", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Баланс спроса и предложения на валютном рынке в целом сохраняется, ждем, что наш целевой диапазон 11-11,5 рубля сохранит свою актуальность и сегодня", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Информация о росте инфляционных ожиданий вполне ожидаемо не оказала влияния на ход торгов на валютном рынке, – ожидания от Банка России в отношении величины ключевой ставки они принципиально не меняют, поясняет он.
Россиянам рассказали, как получить от государства 350 тысяч рублей