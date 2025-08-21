Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.08.2025 Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню
Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дорожает до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки. "На валютном рынке все спокойно. Похоже, пара "юань-рубль" какое-то время будет консолидироваться в диапазоне 11,1-11,2", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер". "Баланс спроса и предложения на валютном рынке в целом сохраняется, ждем, что наш целевой диапазон 11-11,5 рубля сохранит свою актуальность и сегодня", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Информация о росте инфляционных ожиданий вполне ожидаемо не оказала влияния на ход торгов на валютном рынке, – ожидания от Банка России в отношении величины ключевой ставки они принципиально не меняют, поясняет он.
Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дорожает до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки.
"На валютном рынке все спокойно. Похоже, пара "юань-рубль" какое-то время будет консолидироваться в диапазоне 11,1-11,2", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Баланс спроса и предложения на валютном рынке в целом сохраняется, ждем, что наш целевой диапазон 11-11,5 рубля сохранит свою актуальность и сегодня", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Информация о росте инфляционных ожиданий вполне ожидаемо не оказала влияния на ход торгов на валютном рынке, – ожидания от Банка России в отношении величины ключевой ставки они принципиально не меняют, поясняет он.
Заголовок открываемого материала