Рубль в первые часы торгов четверга слабо снижается к юаню

2025-08-21T11:28+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дорожает до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки. "На валютном рынке все спокойно. Похоже, пара "юань-рубль" какое-то время будет консолидироваться в диапазоне 11,1-11,2", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер". "Баланс спроса и предложения на валютном рынке в целом сохраняется, ждем, что наш целевой диапазон 11-11,5 рубля сохранит свою актуальность и сегодня", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Информация о росте инфляционных ожиданий вполне ожидаемо не оказала влияния на ход торгов на валютном рынке, – ожидания от Банка России в отношении величины ключевой ставки они принципиально не меняют, поясняет он.

